«Газпром Арена» вошла в топ-30 рейтинга лучших стадионов мира

Петербургская «Газпром Арена», на которой выступает «Зенит», заняла 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира по версии Brand Finance, сообщает пресс-служба питерцев.
Стадион — единственный из российских, который вошел в топ-60 футбольных арен мира. Первое место занял стадион «Тоттенхэм Хотспур», на втором месте — «Уэмбли», третье место занял «Камп Ноу».
Стадионы оценивались по нескольким показателям — интерес для болельщиков, доходы от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние зрителей на происходящее на поле.
Ранее стало известно, что «Зенит» стал самой посещаемой командой Европы по итогам сезона-2020/2021. «Газпром Арена» вошла в тройку самых заполняемых арен мира, уступив только стадионам «Гуанчжоу» и «Атланты Юнайтед».
- 19 мая 2021
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