Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Газпром Арена» вошла в топ-30 рейтинга лучших стадионов мира

«Газпром Арена» вошла в топ-30 рейтинга лучших стадионов мира
Алексей Ласнов
Комментарии

Петербургская «Газпром Арена», на которой выступает «Зенит», заняла 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира по версии Brand Finance, сообщает пресс-служба питерцев.

Стадион — единственный из российских, который вошел в топ-60 футбольных арен мира. Первое место занял стадион «Тоттенхэм Хотспур», на втором месте — «Уэмбли», третье место занял «Камп Ноу».

Стадионы оценивались по нескольким показателям — интерес для болельщиков, доходы от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние зрителей на происходящее на поле.

Ранее стало известно, что «Зенит» стал самой посещаемой командой Европы по итогам сезона-2020/2021. «Газпром Арена» вошла в тройку самых заполняемых арен мира, уступив только стадионам «Гуанчжоу» и «Атланты Юнайтед».

Новость по теме
«Газпром Арена» стала самой посещаемой ареной Европы по итогам сезона-2020/2021
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021