«Газпром Арена» стала самой посещаемой ареной Европы по итогам сезона-2020/2021
Санкт-петербургский «Зенит» стал самой посещаемой командой Европы по итогам сезона-2020/2021.
Как сообщает официальный сайт клуба, в среднем на домашних играх «Зенита» на стадионе «Газпром Арена» по ходу матчей Российской Премьер-Лиги, Кубка России и Лиги чемпионов УЕФА присутствовали 18 937 зрителей.
Кроме того, стадион в Санкт-Петербурге вошёл в тройку самых заполняемых арен мира, уступив только китайскому «Гуанчжоу» (28 059 в двух матчах Суперлиги сезона-2021) и американской «Атланте Юнайтед» (20 335 в одной игре кампании-2021).
Напомним, на большинстве стадионов европейских чемпионатов в данном сезоне отсутствовали болельщики. Российская Премьер-Лига в большинстве регионов разрешила заполняемость трибун в 50% от полной вместимости.
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