«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 37-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Арсенала» на матч 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Кэхилл, Уорд, Митчелл, Томкинс, Куйяте, Таунсенд, Шлупп, Маккарти, Бентеке, Заха.
Запасные: Батлэнд, ван Анхольт, Келли, Клайн, Ридевальд, Айю, Матета, Батшуайи, Рак-Сакьи.
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Габриэль, Тирни, Эльнени, Парти, Смит, Сака, Пепе, Обамеянг.
Запасные: Райан, Седрик, Пабло Мари, Себальос, Джака, Эдегор, Виллиан, Мартинелли, Ляказетт.
«Канониры» набрали в 36 матчах 55 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (44) — на 13-м месте.
Матч первого круга «Арсенал» — «Кристал Пэлас» прошёл 14 января и завершился вничью — 0:0.
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