Слуцкий — про фото Ташаева: сидишь как игрок стартового состава

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с отпуска. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил о ней в комментариях.

«Сидишь как игрок стартового состава», — написал Слуцкий.

«Спартак» не рассчитывает на полузащитников Резиуана Мирзова и Александра Ташаева и планирует расстаться с игроками летом. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



Ташаев перешёл в «Спартак» в 2018 году. В сезоне-2019/2020 хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (три — за «Спартак», семь — в составе «Рубина») и не отметился результативными действиями. В завершившемся сезоне выступал за «Спартак-2». Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2022 года.