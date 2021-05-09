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Сергей Ребров: за последний месяц со мной никто из руководства «Ференцвароша» не говорил

Сергей Ребров: за последний месяц со мной никто из руководства «Ференцвароша» не говорил
Футбол / Прочие турниры 0
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров сообщил, что руководство клуба не связывалось с ним с тех пор, как команда стала чемпионом страны.

Напомним, в матче 30-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» переиграл «Уйпешт» и обеспечил себе чемпионство за четыре тура до завершения сезона. Это чемпионство стало для «Ференцвароша» третьим подряд. Всего же клуб из Будапешта становился чемпионом страны 32 раза за историю своего существования.

«За последний месяц со мной никто из клуба не разговаривал. Я должен понимать, что происходит. Сейчас я думаю не о сезоне и его лучших моментах, а о своём будущем. Это необычная, ненормальная ситуация», — приводит слова Реброва официальный сайт «Ференцвароша».

До «Ференцвароша» Сергей Ребров работал главным тренером киевского «Динамо» и саудовского футбольного клуба «Аль-Ахли».

«Ференцварош» Сергея Реброва стал чемпионом Венгрии
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