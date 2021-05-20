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«Держи руки над столом, Артём». Слуцкий рассказал, как пошутил над Дзюбой на своём юбилее

«Держи руки над столом, Артём». Слуцкий рассказал, как пошутил над Дзюбой на своём юбилее
Максим Лесовой
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал, как пошутил над нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой на своём юбилее. Специалисту исполнилось 50 лет.

Ургант: говорят, был жесткий юмор, стендап. Вы прожарили всех, кто сидел в зале?
Слуцкий: да, почти.
Ургант: Дзюба был?
Слуцкий: Дзюба был, конечно.
Ургант: что вы Дзюбе сказали?
Слуцкий: просто сказал: «Держи руки над столом, Артём». Вот сегодня так.

Напомним, в ноябре прошлого года в интернете появилось видео интимного характера с участием футболиста. В результате Артём был на время отстранён от сборной России и лишился капитанской повязки в своём клубе. Впоследствии за 32-летнего форварда заступились многие артисты и другие звёзды.

Слуцкий мощно отметил юбилей. Плясал с Дзюбой и Дзагоевым под «Руки Вверх!», пел «КиШа» Слуцкий мощно отметил юбилей. Плясал с Дзюбой и Дзагоевым под «Руки Вверх!», пел «КиШа»
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