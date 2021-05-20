Доменико Тедеско в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ выбрал целую команду

Главные тренеры команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата в завершившемся сезоне-2020/2021.



Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско оригинально подошёл к опросу и поставил на первое место всю свою команду. Остальные места в тройке он отдал игрокам из других клубов — полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии и хавбеку ЦСКА Николе Влашичу.



Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив».



Минувший сезон стал для Тедеско последним в «Спартаке». Специалист покидает красно-белых в связи с истечением контракта.