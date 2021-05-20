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В кассах «Газпром Арены» появились абонементы из экопластика

В кассах «Газпром Арены» появились абонементы из экопластика
Сергей Сорокин
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В кассах «Газпром Арены» появились абонементы из экопластика, сообщает пресс-служба «Зенита».

«Зенит» продолжает продление абонементов на домашние матчи сезона-2021/2022: начиная с 19 мая помимо виртуальных абонементов болельщикам стали доступны традиционные карточки. Реализуя электронные абонементы через онлайн-платформы, клуб поддерживает инициативу устойчивого развития и сохранения окружающей среды. Для поклонников традиционных носителей клуб подготовил карты-абонементы, выполненные из биоразлагаемого пластика. Для экологичной утилизации карт футбольный клуб «Зенит» просит владельцев абонементов оставить их на «Газпром Арене» после заключительного матча следующего сезона.

Клуб ежегодно участвует в международных экологических акциях и разрабатывает программу открытых выступлений — мастер-классов, интервью экспертов и открытых лекций, посвященных заботе об окружающей среде.

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