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Чорлука назвал Гильерме лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2020/2021

Чорлука назвал Гильерме лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2020/2021
Михаил Рождественский
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Капитаны команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата в завершившемся сезоне-2020/2021.

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поставил на первое место своего партнёра по команде, вратаря Маринато Гильерме. На второй строчке также оказался его одноклубник — полузащитник Гжегож Крыховяк. Топ-3 замкнул хавбек ЦСКА Никола Влашич.

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив».

Напомним, минувший сезон стал последним для Чорлуки в качестве футболиста «Локомотива».

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