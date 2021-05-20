Чорлука назвал Гильерме лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2020/2021

Капитаны команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата в завершившемся сезоне-2020/2021.



Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поставил на первое место своего партнёра по команде, вратаря Маринато Гильерме. На второй строчке также оказался его одноклубник — полузащитник Гжегож Крыховяк. Топ-3 замкнул хавбек ЦСКА Никола Влашич.



Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив».



Напомним, минувший сезон стал последним для Чорлуки в качестве футболиста «Локомотива».