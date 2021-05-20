Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс стал обладателем рекорда Премьер-лиги

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс стал обладателем рекорда английской Премьер-лиги. В матче 37-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (3:1) он не реализовал пенальти на 3-й минуте.
«Промах Деклана Райса с пенальти после всего 2 минут и 4 секунд с начала матча — это самый ранний нереализованный 11-метровый в истории Премьер-лиги», — сообщается в «твиттере» OptaJoe.
Райс превзошёл достижение Нико Кранчара, который в составе «Портсмута» в январе 2008 года не реализовал пенальти, когда с начала встречи прошло 4 минуты и 19 секунд.
Видео нереализованного пенальти в исполнении Деклана Райса:
Подопечные Дэвида Мойеса в 37 матчах набрали 62 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» (26) располагается на предпоследнем, 19-м месте. «Дрозды» уже несколько туров назад потеряли шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге.
- 20 мая 2021
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