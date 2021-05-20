Тедеско: «Фиорентина»? Был бы рад однажды возглавить итальянскую команду

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слухи о том, что может стать главным тренером «Фиорентины».



«Я бы хотел взять паузу, поскольку прожил несколько напряжённых лет, изучал язык, новую культуру, новый футбол. Мне не повредит остановиться и перезарядить батарейки, но в футболе никогда нельзя говорить «никогда». Я предпочитаю не комментировать слухи, иначе придётся давать интервью каждый раз, когда мою судьбу связывают с какой-нибудь командой. Могу сказать, что Италия всегда была футбольной страной, и мне всегда нравилась Серия А, я с удовольствием слежу за ней. Могу добавить, что был бы рад однажды возглавить итальянскую команду», — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.



Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.

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