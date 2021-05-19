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Доменико Тедеско может стать новым главным тренером «Фиорентины»

Доменико Тедеско может стать новым главным тренером «Фиорентины»
Сергей Сорокин
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Наставник «Спартака» Доменико Тедеско может стать новым главным тренером «Фиорентины», сообщает Firenze Viola. Специалист является одним из основных кандидатов на этот пост.

10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.

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