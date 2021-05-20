Анатолий Тимощук: тренером в «Спартак» я точно не пойду

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что точно не пойдёт работать в московский «Спартак».



«В «Спартак» точно не пойду (смеётся). Лично для меня «Спартак» в любом случае — принципиальный соперник. Как бы ни сложилась жизнь, в этот клуб я тренером точно не пойду», — цитирует Тимощука «Спортэксперт».



«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых потеряли математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга за два тура до конца сезона. По итогам 30 туров «Зенит» набрал 65 очков.



Это третье чемпионство «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и в сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб побеждал в чемпионате страны семь раз.