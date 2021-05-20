Комнен Андрич покинул «Уфу»

Нападающий «Уфы» Комнен Андрич покинул клуб, сообщает пресс-служба команды. В связи с истечением срока аренды он возвращается в загребское «Динамо».
За «Уфу» Комнен провёл 19 матчей, забил пять голов и сделал три ассиста.
25-летний игрок перешёл в загребское «Динамо» в 2019 году за € 1 млн. В сезоне-2020/2021 Андрич провёл три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Нападающий выступал за молодёжную сборную Сербии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость форварда в € 700 тыс.
В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Уфа» переиграла тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1. «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» (23) — 14-й. «Ротор» (22) занял 15-е место и вылетел из РПЛ.
- 20 мая 2021
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