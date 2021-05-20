Цорн: Тедеско заложил хорошую базу, чтобы «Спартак» стал чемпионом

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн оценил работу наставника красно-белых Доменико Тедеско.
«Доменико давно не был дома. Пожелаю ему сейчас провести время с семьёй: расслабиться, отдохнуть и ни о чём не думать. Уверен, скоро у него будут предложения из топ-чемпионатов, и тогда он вновь с головой уйдёт в работу и станет жить только этим. А сейчас, пока он ещё ничего ни с кем не подписал, надо просто отдохнуть. «Спартаку» желаю в первую очередь пробиться в Лигу чемпионов. Желаю найти внутреннюю стабильность и бороться за титул. Думаю, Доменико заложил хорошую базу, чтобы всё вышло так, как хотят и болельщики, и руководство, — чтобы команда стала чемпионом», — цитирует Цорна «Спорт-экспресс».
Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов вышел чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».
- 20 мая 2021
-
18:04
-
17:59
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:33
-
17:22
-
17:16
-
16:56
-
16:30
-
16:11
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:38
-
15:36
-
15:28
-
15:21
-
15:17
-
14:56
-
14:44
-
14:28
-
14:19
-
14:19
-
14:07
-
14:05
-
13:48
-
13:16
-
13:11
-
13:02
-
12:58
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:39