Цорн: Тедеско заложил хорошую базу, чтобы «Спартак» стал чемпионом

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн оценил работу наставника красно-белых Доменико Тедеско.



«Доменико давно не был дома. Пожелаю ему сейчас провести время с семьёй: расслабиться, отдохнуть и ни о чём не думать. Уверен, скоро у него будут предложения из топ-чемпионатов, и тогда он вновь с головой уйдёт в работу и станет жить только этим. А сейчас, пока он ещё ничего ни с кем не подписал, надо просто отдохнуть. «Спартаку» желаю в первую очередь пробиться в Лигу чемпионов. Желаю найти внутреннюю стабильность и бороться за титул. Думаю, Доменико заложил хорошую базу, чтобы всё вышло так, как хотят и болельщики, и руководство, — чтобы команда стала чемпионом», — цитирует Цорна «Спорт-экспресс».



Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов вышел чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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