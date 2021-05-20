Украинец Виталий Буяльский пропустит Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Буяльский не поможет своей национальной команде на грядущем чемпионате Европы — 2020 из-за повреждения, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
У Буяльского диагностирована трещина плюсневой кости стопы. Футболист получил травму в финальном матче Кубка Украины с луганской «Зарей» (1:0 после дополнительного времени. — Прим. «Чемпионата»). Восстановление от подобного повреждения займёт около месяца.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. На стадионе «Газпром Арена» состоятся семь матчей континентального первенства.
- 20 мая 2021
-
22:33
-
22:23
-
22:20
-
22:20
-
22:08
-
22:04
-
21:44
-
21:22
-
21:22
-
21:14
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:00
-
19:50
-
19:36
-
19:31
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:10
-
19:08
-
19:03
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:44