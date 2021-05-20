Украинец Виталий Буяльский пропустит Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Буяльский не поможет своей национальной команде на грядущем чемпионате Европы — 2020 из-за повреждения, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

У Буяльского диагностирована трещина плюсневой кости стопы. Футболист получил травму в финальном матче Кубка Украины с луганской «Зарей» (1:0 после дополнительного времени. — Прим. «Чемпионата»). Восстановление от подобного повреждения займёт около месяца.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. На стадионе «Газпром Арена» состоятся семь матчей континентального первенства.