Игроки «Беневенто» поедут 12 часов на автобусе на матч с «Торино» в качестве наказания
Поделиться
Президент «Беневенто» Оресте Вигорито решил необычным способом наказать команду за вылет из Серии А, сообщает Сalciomercato.com.
На гостевой матч 38-го тура с «Торино» команда поедет на автобусе. Время в пути составит ориентировочно 12 часов, так как расстояние между городами — 900 километров. По информации источника, поводом для такой меры наказания могло послужить заявление фанатов клуба: «команда весь год путешествовала комфортабельными чартерными рейсами, надеемся, что на этот раз они поедут на скромном клубном автобусе».
По итогам 37-го тура команда Филиппо Индзаги потеряла шансы на сохранение прописки в высшем итальянском дивизионе.
Матч «Торино» — «Беневенто» пройдёт 23 мая, начало запланировано на 21:45 по московскому времени.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 мая 2021
-
22:33
-
22:23
-
22:20
-
22:20
-
22:08
-
22:04
-
21:44
-
21:22
-
21:22
-
21:14
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:00
-
19:50
-
19:36
-
19:31
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:10
-
19:08
-
19:03
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам