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Игроки «Беневенто» поедут 12 часов на автобусе на матч с «Торино» в качестве наказания

Игроки «Беневенто» поедут 12 часов на автобусе на матч с «Торино» в качестве наказания
Артур Иванов
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Президент «Беневенто» Оресте Вигорито решил необычным способом наказать команду за вылет из Серии А, сообщает Сalciomercato.com.

На гостевой матч 38-го тура с «Торино» команда поедет на автобусе. Время в пути составит ориентировочно 12 часов, так как расстояние между городами — 900 километров. По информации источника, поводом для такой меры наказания могло послужить заявление фанатов клуба: «команда весь год путешествовала комфортабельными чартерными рейсами, надеемся, что на этот раз они поедут на скромном клубном автобусе».

По итогам 37-го тура команда Филиппо Индзаги потеряла шансы на сохранение прописки в высшем итальянском дивизионе.

Матч «Торино» — «Беневенто» пройдёт 23 мая, начало запланировано на 21:45 по московскому времени.

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