Игроки «Беневенто» поедут 12 часов на автобусе на матч с «Торино» в качестве наказания

Президент «Беневенто» Оресте Вигорито решил необычным способом наказать команду за вылет из Серии А, сообщает Сalciomercato.com.



На гостевой матч 38-го тура с «Торино» команда поедет на автобусе. Время в пути составит ориентировочно 12 часов, так как расстояние между городами — 900 километров. По информации источника, поводом для такой меры наказания могло послужить заявление фанатов клуба: «команда весь год путешествовала комфортабельными чартерными рейсами, надеемся, что на этот раз они поедут на скромном клубном автобусе».



По итогам 37-го тура команда Филиппо Индзаги потеряла шансы на сохранение прописки в высшем итальянском дивизионе.



Матч «Торино» — «Беневенто» пройдёт 23 мая, начало запланировано на 21:45 по московскому времени.

Новость по теме Фанаты «Торино» поговорили с игроками. Команда пропустила 11 мячей за две встречи