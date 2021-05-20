Линделёф: не могу назвать нынешний сезон отличным для «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф поделился мнением об успехах манкунианцев в нынешнем сезоне.



«В этом сезоне было очень много матчей, чрезвычайно плотный график. Он был утомителен не только для тела, но ума. Это был психологически тяжёлый сезон.



Думаю, наша команда, несмотря ни на что, показала очень хороший футбол. Очевидно, мы могли бы выиграть ещё несколько важных матчей, но в целом это был хороший сезон. Считаю, мы сможем закончить его на высокой ноте и завоевать трофей.



Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и в следующем сезоне и в итоге выступим ещё лучше. Но не могу сказать, что это был отличный сезон, потому что мы ещё ничего не выиграли», — приводит слова шведского защитника официальный сайт манкунианцев.



«МЮ» набрал в 37 матчах 71 очко и гарантировал себе второе место в АПЛ по итогам сезона-2020/2021. В среду, 26 мая, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы.

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