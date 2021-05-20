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Влахович совершил удивительный трюк на тренировке «Фиорентины»

Влахович совершил удивительный трюк на тренировке «Фиорентины»
Артур Иванов
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21-летний сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович продемонстрировал невероятные навыки обращения с мячом на тренировке клуба. Видео опубликовала пресс-служба клуба в «Твиттере».

На опубликованном фрагменте тренировки нападающий перекидывает мяч через себя, а затем с отрицательного угла поражает ворота. Публикация сопровождается подписью от клуба: «Остановись, Душан».

Ранее сообщалось, что за нападающего руководители «Фиорентины» рассчитывают получить не менее € 60 млн. Основным претендентом на игрока назывался «Милан», однако в последние недели в борьбу за футболиста вступили «Рома» и «Ювентус», а также претенденты из Англии и Испании. В 2018 году он стал игроком «Фиорентины», перейдя из сербского «Партизана» за € 1,95 млн.

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