Гол Балотелли не спас «Монцу» в матче за выход в финал плей-офф в Серии B

В Италии определились финалисты плей-офф за право выступать в Серии A в следующем сезоне. Клуб «Монца» в ответной полуфинальной встрече со счетом 2:0 обыграла «Читтаделлу», один из мячей забил форвард Марио Балотелли. Однако в финал «Монца» выйти не сумела, так как в первой игре проиграла со счётом 0:3.

Вторым финалистом плей-офф стала «Венеция», победившая по сумме двух матчей «Лечче» (1:0, 1:1). Таким образом, путевку в чемпионат Италии в двухматчевом противостоянии (23 и 27 мая) оспорят «Венеция» и «Читтаделла».

Балотелли выступает за «Монцу» с 2020 года. Ранее футболист вошёл в список самых культовых игроков в истории АПЛ по мнению бывшего нападающего сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алана Ширера.