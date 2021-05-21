Гол Балотелли не спас «Монцу» в матче за выход в финал плей-офф в Серии B
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В Италии определились финалисты плей-офф за право выступать в Серии A в следующем сезоне. Клуб «Монца» в ответной полуфинальной встрече со счетом 2:0 обыграла «Читтаделлу», один из мячей забил форвард Марио Балотелли. Однако в финал «Монца» выйти не сумела, так как в первой игре проиграла со счётом 0:3.
Вторым финалистом плей-офф стала «Венеция», победившая по сумме двух матчей «Лечче» (1:0, 1:1). Таким образом, путевку в чемпионат Италии в двухматчевом противостоянии (23 и 27 мая) оспорят «Венеция» и «Читтаделла».
Балотелли выступает за «Монцу» с 2020 года. Ранее футболист вошёл в список самых культовых игроков в истории АПЛ по мнению бывшего нападающего сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алана Ширера.
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