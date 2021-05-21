«Лидс Юнайтед» объявил о расставании с двумя футболистами

Полузащитник Пабло Эрнандес и защитник Гаэтано Берарди покинут «Лидс Юнайтед» по окончании нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «павлинов».



Оба игрока были частью команды, которая впервые за 16 лет получила право выступать в английской Премьер-лиге. Пабло Эрнандес стал футболистом «Лидса» летом 2016 года и за это время провёл более 150 матчей и забил 32 гола. В нынешнем сезоне АПЛ полузащитник провёл 15 матчей и стал автором 2 результативных передач. В апреле испанцу исполнилось 36 лет и велика вероятность, что вскоре он объявит о завершении профессиональной карьеры.



Гаэтано Берарди присоединился к «павлинам» в 2014 году. За это время 32-летний швейцарец провёл 144 матча в различных дивизионах Англии. В нынешнем сезоне АПЛ защитник принял участие лишь в одном матче, выйдя на замену во встрече 37-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (2:0). Виной столь скудной статистики является тяжелейшая травма крестообразных связок колена, полученная им летом 2020 года.



Подопечные Марсело Бьельсы в 37 матчах набрали 56 очков и занимают десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Новость по теме Марсело Бьельса извинился перед журналистами