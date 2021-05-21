Дзюба «захватил» Мухина, Заболотный и Соболев веселились на разминке. Фото с тренировки

Сегодня, 21 мая, сборная России на базе в подмосковном Новогорске продолжила подготовку к Евро-2020. В общей группе занимались все 27 футболистов.
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника «Локомотива» Максима Мухина.
«В протоколе УЕФА чётко прописано, что любая вакцинация не освобождает от ПЦР- тестирования. Думаю, больше чем у половины сборной (не только у футболистов, а включая персонал) титр антител сейчас повышен. Многие переболели, у кого-то титр снизился, у кого-то сохраняется высоким.
Что касается Мухина, то он на протяжении двух недель играл в «Локомотиве» через боль, в финале Кубка тоже испытывал выраженный дискомфорт — но молодец, вышел и сыграл. Мы на связи с врачами клуба. После этого он прибыл в наше расположение, на протяжении пяти дней занимался с нашим реабилитологом Игорем Степановым. Сейчас проблем нет. Тогда речь шла о воспалении одного из сухожилий, но сейчас его участию в сборе ничего не угрожает»
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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