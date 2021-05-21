Председатель совета директоров «Локомотива» объяснил недостатки стадиона клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал ситуацию со стадионом клуба.
«Со стороны болельщиков был запрос о повышении уровня комфорта на стадионе. Многие недовольны тем, что у нас на стадионе очень холодно. У нас самый холодный стадион, также не очень хорошее качество массового питания на стадионе, так как мощность электричества ограничена. В самой чаше стадиона нет условий для качественного обслуживания болельщиков в силу разных обстоятельств. Что касается приближения болельщиков к полю, то мы часто слышим от них, что это давно пора сделать. Это не какие-то локальные мероприятия, поэтому не так просто осуществить. Мы дадим возможность каждому отправить свои предложения и идеи на наш сайт по улучшению разных компонентов», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Напомним, ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Речь шла об арендном соглашении на 49 лет. При этом клуб хочет начать в «Лужниках» уже следующий сезон.
- 21 мая 2021
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