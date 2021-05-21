Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Председатель совета директоров «Локомотива» объяснил недостатки стадиона клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» объяснил недостатки стадиона клуба
Павел Прохоров
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал ситуацию со стадионом клуба.

«Со стороны болельщиков был запрос о повышении уровня комфорта на стадионе. Многие недовольны тем, что у нас на стадионе очень холодно. У нас самый холодный стадион, также не очень хорошее качество массового питания на стадионе, так как мощность электричества ограничена. В самой чаше стадиона нет условий для качественного обслуживания болельщиков в силу разных обстоятельств. Что касается приближения болельщиков к полю, то мы часто слышим от них, что это давно пора сделать. Это не какие-то локальные мероприятия, поэтому не так просто осуществить. Мы дадим возможность каждому отправить свои предложения и идеи на наш сайт по улучшению разных компонентов», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Напомним, ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Речь шла об арендном соглашении на 49 лет. При этом клуб хочет начать в «Лужниках» уже следующий сезон.

Новость по теме
Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о ситуации с молодыми игроками клуба
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021