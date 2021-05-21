Хвича Кварацхелия: я готов к переходу в топ-клуб из АПЛ или Серии А

Полузащитника «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался по поводу возможной смены клубной прописки в ближайшее трансферное окно.
«Безумно благодарен российскому футболу. Я стал серьезным игроком именно здесь. Спасибо Сёмину и Слуцкому за то, что сделали меня сильнее.
Благодарен и «Рубину» за этот насыщенный, яркий сезон. Уважаю контракт с клубом, пока он длится, буду его соблюдать.
Не давал агенту указаний о том, чтобы непременно уехать из России этим летом. Я хотел бы играть в Европе — буду прикладывать все усилия для этого. Уверен, рано или поздно трансфер случится. Когда — не знаю, возможно, уже этим летом. Так или иначе, Россия, Премьер-лига и «Рубин «навсегда в моем сердце.
Готов ли к топ-клубу из АПЛ или Серии А? Да, готов. Мечтаю о командах такого уровня, буду счастлив однажды оказаться там. Но пока это только в мечтах. Сейчас жду генерального директора Рубина Сайманова и моего агента», — приводит слова Кварацхелии журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
- 21 мая 2021
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