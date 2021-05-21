Агент Хвичи: есть большой интерес из Италии и Англии. Я уже провёл несколько встреч

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

«Я всю жизнь работаю в российском футболе и очень ценю РПЛ. Когда Хвича уходил из «Рустави», у нас было два варианта. Нас звала в первую команду «Бенфика», но мы выбрали «Локомотив». Вполне осознанно: знаю, что в командах из России игроки с постсоветского пространства могут прогрессировать.

У Хвичи, считаю, карьера развивается идеально. Он заявил о себе в «Локо», растет в «Рубине» — благодаря Слуцкому, Сайманову и клубу в целом. Ответственно заявляю: если в Грузии появится ещё один сопоставимый талант, и я буду им заниматься, первым клубом, которому я его порекомендую, будет «Рубин».

Сейчас к Кварацхелии большой интерес из Англии и Италии. Я уже был на нескольких встречах, скоро ситуация прояснится. Но Хвича не будет ультимативно уезжать из России летом, так это не работает», — приводит слова Мамуки журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.