Уход Салиховой из совета директоров «Спартака» не повлияет на решение клуба по Рую Витории

Руй Витория по-прежнему является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», клуб обсуждает с ним условия контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.
«Выход Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» и её позиция по выбору нового главного тренера не повлияет на решение «Спартака» по Витории. Клуб всё равно намерен подписать контракт с португальцем», – добавил собеседник «Чемпионата».
Ранее стало известно, что Салихова покинула руководящую должность в «Спартаке» по причине несогласия с деятельностью клуба. В частности, Зарема выразила недовольство выбором главного тренера для команды, процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба.
«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
- 21 мая 2021
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