Рональд Куман: в августе «Барселона» согласилась бы на такой сезон

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о выступлениях каталонской команды в сезоне-2020/2021.
«Думаю, в августе мы бы согласились на такой сезон, в котором боролись за титул до последних двух или трёх матчей. Проблема в том, что из-за нашей игры и из-за того, что мы выиграли Кубок Испании, ожидания были завышены. Бывали ситуации, когда нам было не до этого, но думаю, с теми проблемами, которые были у «Барселоны», мы выступили неплохо. Но и очень хорошим этот сезон не был», — приводит слова Кумана Marca.
Ранее сообщалось, «Барселона» приняла решение уволить главного тренера Рональда Кумана по окончании сезона. Такое решение было принято после поражения команды в матче 37-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:2). Проиграв в этом матче, сине-гранатовые потеряли даже математические шансы на чемпионство.
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