Захарян покинул расположение сборной России, все остальные тренируются в общей группе

Сборная России продолжает подготовку к Евро-2020 в Новогорске. Все футболисты, кроме полузащитника Арсена Захаряна, тренируются в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов. Захарян, который ранее заболел бактериальной ангиной, расположение сборной покинул. После тренировки сборная должна вылететь в Австрию для продолжения подготовки к турниру.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.