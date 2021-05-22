Сульшер обсудил с Роналду возможный переход в «Манчестер Юнайтед»

36-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.



По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в трансфере Роналду и уже связывался с ним, чтобы рассказать о планах команды и обсудить возможный переход игрока. Отмечается, что сам Роналду заинтересован в возвращении в английский клуб. Португальский футболист примет решение после того, как станет известно, попадёт ли «Ювентус» в Лигу чемпионов на следующий сезон.



Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 29 голов и отдал три результативные передачи.

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