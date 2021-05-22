Шунин: разговора с Черчесовым по основному вратарю не было. Я готов к ответственности

Голкипер «Динамо» Антон Шунин отметил, что готов быть основным вратарём сборной России.
«Разговора по поводу основного вратаря с Черчесовым не было. В последние игры ставка была сделана на меня, к ответственности я готов. А коллектив вратарский у нас отличный, мы вместе готовим друг к другу, у нас отличные отношения, хотя мы и приезжаем из разных команд. Общаемся мы хорошо. Было ли облегчение, когда не вызвали Гильерме? Никакого облегчения, конкуренция у нас всё равно есть. Тренерскому штабу виднее.
У нас серьёзная группа, будет очень непросто. Будет готовиться от игры к игре. Дуэль с Куртуа и Шмейхелем? Я об этом даже не думал, моя задача – готовиться, впереди тяжёлый сбор», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 22 мая 2021
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