Защитник ЦСКА Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов. Игрок начал тренировку со всей командой, но через несколько минут отошёл в сторону и после разговора с врачами команды покинул поле.

Напомним, национальная команда России продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы в Новогорске. Ранее стало известно, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заразился бактериальной ангиной и покинул расположение сборной. После тренировки сборная должна вылететь в Австрию для продолжения подготовки к турниру.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.