Макаров — о песне для Слуцкого: может, и Черчесову споём. Главное — добраться, куда надо

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров поделился впечатлениями от нахождения в расположении сборной России.

«Отправляя в сборную, Слуцкий сказал, что всё получится, что попаду на Евро, и пожелал удачи. Как-то пошутил, но последние слова были серьёзные. Что касается повреждения в последнем матче, я понимал, что это обычный спазм. У меня и до этого он был. Никаких сомнений не было по поводу того, что я отыграю последнюю игру.



Разница между молодёжной и основной сборными? В первую очередь — разные тактические схемы. Требования к тренировкам тоже абсолютно другие. Если в молодняке всё более лояльно, то здесь подготовка идёт полным ходом. Адаптация в сборной проходит отлично, постепенно со всеми знакомлюсь и вливаюсь в коллектив. Посмотрим, как всё будет складываться дальше. Пока не могу сравнить подходы Слуцкого и Черчесова, я провёл всего две тренировки.



Нет, молодёжная сборная не лояльнее, скорее, это вопрос подготовки. Тут есть время, а там у нас было всего пять-шесть дней, чтобы подойти к чемпионату Европы и не было нагрузок. Мы приехали из клубов, если бы нам ещё и давали нагрузки перед тем Евро, было бы совсем тяжело.



У футболистов есть родная нога, а вторая слабая. Я не обращаю внимание то, что говорят и просто тренирую правую как и левую. Гол в ворота „Зенита“? Конечно, это достижение. Хотел сказать спасибо всем болельщикам и всем, кто выбрал этот гол. Для меня, повторюсь, это большое достижение. Ждите таких голов на чемпионате Европы. Нет, по поводу попадания в сборную не волнуюсь. Сейчас я просто после тренировки и если я буду нужен команде, то я буду в ней. большая честь, что я попал сюда, но у меня ещё будет время. Все оценивают себя высоко. Если себя не любить, то кого?



Каждую тренировку в сборной вносится что-то новое. Сегодня мы отрабатывали выход из обороны, вчера играли в футбол и удержание мяча. Всегда что-то новое. Что споём Черчесову? Не знаю, как тут, но в «Рубине» песня, которую спели Слуцкому, играла на протяжении всего сезона в случае побед. Вот мы и решили её спеть Леониду Викторовичу. Здесь я не знаю. Может и споём что-то, сейчас главное добраться туда, куда надо», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.