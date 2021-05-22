Андреа Пирло: до победы в Кубке Италии «Ювентус» считали мёртвым и погребённым

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча заключительного тура Серии А с «Болоньей». Ранее туринцы выиграли Кубок Италии.



«Победы помогают получить необходимый адреналин, игроки чувствуют себя лучше. Люди считали нас мёртвыми и погребёнными после поражения в матче с «Миланом», но мы сумели подняться. В первую очередь нужно сосредоточиться на себе и постараться показать хороший результат. А потом будем смотреть на результаты других команд. Самое главное, что мы ни о чём не жалеем», — приводит слова Пирло Football Italia.



Завтра, 23 мая, состоится матч 38-го тура итальянской Серии А «Болонья» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Начало матча — в 21:45 мск.

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