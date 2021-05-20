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Андреа Пирло: хочу остаться в «Ювентусе»

Андреа Пирло: хочу остаться в «Ювентусе»
Диана Валавичюте
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы туринцев в финальном матче Кубка Италии с «Аталантой» (2:1) отметил, что не хотел бы покидать клуб.

«Хочу остаться в «Ювентусе». Вот для чего я здесь. Люблю футбол. Позже руководство примет решение, но я бы хотел продолжить работу», — приводит слова Пирло Rai Sport.

Ранее появилась информация, согласно которой руководство туринского клуба намерено отправить Пирло в отставку, даже если он выведет команду в Лигу чемпионов. Напомним, Пирло возглавил «Ювентус» прошлым летом после увольнения Маурицио Сарри.

Туринский «Ювентус» завоевал Кубок Италии в 14-й раз в своей истории (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021).

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