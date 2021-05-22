Гвардиола: если бы Баджо играл сейчас, он бы забивал 50 голов за сезон в моём «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бывшем игроке сборной Италии Роберто Баджо.
«Если бы Баджо играл по сей день, он бы забивал 50 голов за сезон в моём «Манчестер Сити». В этом нет никаких сомнений. Но это касается не только меня или моего клуба. Он делал бы это в любой команде при любом тренере. Роберто был феноменом. Он мог играть где угодно, но его было невозможно заманить в другой чемпионат. Тогда Серия А была лучшим турниром, все хотели там поиграть.
Баджо был лучшим среди всех, но ко всем относился с равным уважением. Сейчас он больше времени проводит с близкими, избегает публичности. Все мы люди, но мы вынуждены жить напоказ, из-за чего иногда теряем сами себя. Сейчас он погружён в семью, в свой внутренний мир, но когда я окажусь в Италии, постараюсь вернуть его в футбольный мир», — приводит слова Гвардиолы Corriere dello Sport.
- 22 мая 2021
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