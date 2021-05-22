Депай близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной»

Нидерландский нападающий Мемфис Депай близок к подписанию контракта с «Барселоной», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Каталонцы предложили Депаю контракт с зарплатой € 5 млн в год плюс бонусы. Соглашение будет действовать до 2024 года. Стороны обговаривают последние детали сделки.

Ранее нидерландец объявил об уходе из «Лиона».По его словам, он сыграет прощальный матч за «ткачей» завтра, 23 мая, с «Ниццей».



Депай защищает цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач. Основным претендентом на подписание нидерландского форварда является «Барселона».