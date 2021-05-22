Депай объявил об уходе из «Лиона». Форвардом интересуется «Барселона»

Нидерландский нападающий Мемфис Депай объявил об уходе из «Лиона». Он высказался о своём прощальном матче в стане «ткачей», который состоится уже завтра, 23 мая, с «Ниццей».
«Мне только исполнилось 23 года, когда я перешёл в «Лион». Я изменился, здесь я вырос и стал мужчиной. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное время. Я надолго сохраню эти воспоминания, как и друзей из этого времени. Это был мой дом. Немного странно осознавать, что это будет мой последний матч здесь. Грустно прощаться на пустом стадионе, без болельщиков, но моя семья и друзья будут рядом в этот особенный и эмоциональный момент», — цитирует Депая L’Équipe.
Депай защищает цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 Депай провёл 36 матчах в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач. Основным претендентом на подписание нидерландского форварда является «Барселона».
- 22 мая 2021
-
01:03
-
00:58
-
00:51
-
00:42
-
00:29
-
00:17
- 21 мая 2021
-
23:58
-
23:57
-
23:49
-
23:26
-
23:12
-
23:11
-
23:05
-
23:00
-
22:29
-
22:08
-
21:56
-
21:38
-
21:27
-
21:15
-
21:05
-
21:01
-
21:01
-
20:54
-
20:53
-
20:45
-
20:32
-
20:24
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
19:51
-
19:49
-
19:42
-
19:38