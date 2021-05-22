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Депай объявил об уходе из «Лиона». Форвардом интересуется «Барселона»

Депай объявил об уходе из «Лиона». Форвардом интересуется «Барселона»
Максим Хрущ
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Нидерландский нападающий Мемфис Депай объявил об уходе из «Лиона». Он высказался о своём прощальном матче в стане «ткачей», который состоится уже завтра, 23 мая, с «Ниццей».

«Мне только исполнилось 23 года, когда я перешёл в «Лион». Я изменился, здесь я вырос и стал мужчиной. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное время. Я надолго сохраню эти воспоминания, как и друзей из этого времени. Это был мой дом. Немного странно осознавать, что это будет мой последний матч здесь. Грустно прощаться на пустом стадионе, без болельщиков, но моя семья и друзья будут рядом в этот особенный и эмоциональный момент», — цитирует Депая L’Équipe.

Депай защищает цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/21 Депай провёл 36 матчах в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач. Основным претендентом на подписание нидерландского форварда является «Барселона».

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