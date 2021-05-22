«Вальядолид» открыл счёт в матче последнего тура с «Атлетико»

Нападающий «Вальядолида» Оскар Плано забил гол в первом тайме матча 38-го тура Примеры с «Атлетико».

На 18-й минуте хозяева вышли в контратаку после корнера соперника, Плано получил передачу на ход, находясь на своей половине, далее прорвался в штрафную и пробил точно в ближний угол ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вальядолид» — «Атлетико».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Матинесом. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Гильермо Конехеро Санчес.



Мадридский «Атлетико» в 37 матчах набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя, «Реал», на два очка. «Вальядолид» (31) — на предпоследнем, 19-м месте.