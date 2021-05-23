Болельщики «Наполи» обратились к Гаттузо перед заключительным матчем сезона Серии А

Болельщики «Наполи» опубликовали обращение к главному тренеру Дженнаро Гаттузо и футболистам команды в преддверии заключительной встречи сезона-2020/2021 Серии А со «Специей», которая состоится в Неаполе.
«Мы наконец-то подошли к концу сезона, который запомнится как единственный прошедший без самого важного компонента футбола, — болельщиков.
Всё это означает, что мы не можем чувствовать, что эта кампания полностью наша. Тем не менее ценности тех, кто представляет нашу футболку на поле и за его пределами, остаются, и за это мы уважаем тренера Гаттузо.
Больше, чем за квалификацию в Лиге чемпионов (которая сейчас является минимальной целью), мы чествуем его за то, что он смог передать чувство принадлежности к команде, что является самым ценным принципом для нас, фанатов!
Однако у нас нет ничего, кроме глубочайшего презрения к директорам клуба, непостоянным средствам массовой информации и той части города, которая пыталась вытеснить тренера, игнорируя то, что он пережил ужасные личные и профессиональные события, в том числе серьёзные потери в семье, заболевание, повлиявшее на его зрение, и почти полностью выбывший из строя состав.
Наконец, мы аплодируем команде, у которой хватило зрелости придерживаться правильной стороны», — приводит заявление болельщиков Football Italia.
Напомним, перед заключительным туром «Наполи» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, поэтому победа над «Специей» гарантирует клубу попадание в Лигу чемпионов.
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