Лионель Месси: борюсь, чтобы выиграть. Чем больше трофеев, тем лучше
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что любит завоёвывать трофеи.
«Каждый раз, когда участвую в турнире, я борюсь, чтобы выиграть и достичь всех поставленных целей. Чтобы выиграть трофей. Победа в Кубке Испании в этом сезоне стала переломным моментом, потому что в последнее время дела в клубе шли не очень хорошо. Этот трофей был действительно важным. Мне нравится побеждать и завоёвывать трофеи. Чем больше, тем лучше», — приводит слова Месси Ole.
В сезоне-2020/2021 аргентинский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Месси забил 30 голов в 35 матчах испанской Примеры. «Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико» (86).
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