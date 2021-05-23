Тухель: «Челси» показывает хорошие результаты, находясь под давлением

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказал свои ожидания от заключительного матча АПЛ сезона-2020/2021 с «Астон Виллой».



«Не хочу смотреть на результаты параллельных матчей как можно дольше. Конечно, если матч будет близиться к завершению, а мы выигрываем лишь с небольшим преимуществом или же вовсе не ведём в счёте, то нужно будет адаптироваться, оценив расклад в таблице. Думаю, это вполне нормальная ситуация.



Прежде всего мы подходим к этой игре так же, как к игре с «Лестером». Снова всё в наших руках, и мы снимем все вопросы, если одержим победу. Все понимают, что в футболе может быть много поворотов. Нам нужно быть готовыми к чему угодно как в нашей встрече, так и в играх соперников.



У нас было несколько игр за последнее время, где мы испытывали давление. Но в решающие моменты у нас всегда были очень хорошие результаты. Поэтому мы уверены, что сможем снова себя проявить с лучшей стороны», — приводит слова Тухеля сайт «Челси».



«Челси» встретится с «Астон Виллой» сегодня, 23 мая. Матч 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00 по московскому времени.

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