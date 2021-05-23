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Серхио Агуэро: чувствовал признательность даже со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед»

Серхио Агуэро: чувствовал признательность даже со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед»
Диана Валавичюте
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, покидающий клуб, обратился к английским болельщикам.

«Спасибо болельщикам «Манчестер Сити» за то, что всегда поддерживали меня. Когда чувствуешь любовь фанатов, всё становится проще. Если кто-то верит в вас, вы способны на всё. Помню, даже когда у меня бывали плохие матчи, болельщики поддерживали меня. Это удивительно. Они выкрикивали моё имя. Я просто хочу отблагодарить фанатов.

Я чувствовал признательность даже со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед». Все всегда проявляют ко мне уважение. Действительно чувствую себя счастливым, потому что знаю, что отдал им всё, что мог. Прямо сейчас я ухожу, но и другие в конце концов уйдут, поэтому важно поддерживать их и наслаждаться каждым моментом, пока они здесь, в клубе», — приводит слова Агуэро пресс-служба «Манчестер Сити».

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