Юрий Дюпин прокомментировал возможный интерес «Зенита»
Поделиться
Вратарь казанского «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин высказал мнение о возможном интересе «Зенита» к нему.
«У меня контракт с «Рубином» ещё два года. Интерес «Зенита»? Если руководство «Рубина» подойдёт с разговором об уходе, будем говорить. Я понимаю политику клуба», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Вратарь выступал за команды «Динамо Бийск», «Динамо Барнаул», «Металлург» (Новокузнецк), «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Кубань» (Краснодар), «Анжи» (Махачкала). В сезоне-2018/2019 отыграл за «Анжи» все 30 матчей в Премьер-Лиге без замен. С июня 2019-го — в «Рубине».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 мая 2021
-
15:56
-
15:54
-
15:37
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:12
-
14:50
-
14:39
-
14:24
-
14:17
-
13:57
-
13:45
-
13:37
-
13:24
-
13:10
-
13:02
-
12:55
-
12:53
-
12:40
-
12:32
-
12:19
-
12:15
-
11:49
-
11:44
-
11:35
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:33
-
10:24
-
10:15
-
10:02
-
09:47
-
09:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам