Юрий Дюпин прокомментировал возможный интерес «Зенита»

Вратарь казанского «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин высказал мнение о возможном интересе «Зенита» к нему.



«У меня контракт с «Рубином» ещё два года. Интерес «Зенита»? Если руководство «Рубина» подойдёт с разговором об уходе, будем говорить. Я понимаю политику клуба», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Вратарь выступал за команды «Динамо Бийск», «Динамо Барнаул», «Металлург» (Новокузнецк), «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Кубань» (Краснодар), «Анжи» (Махачкала). В сезоне-2018/2019 отыграл за «Анжи» все 30 матчей в Премьер-Лиге без замен. С июня 2019-го — в «Рубине».