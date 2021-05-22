Юрий Дюпин: «Зенит» — лучший клуб России, от его предложения никто бы не отказался

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин признался, что принял бы предложение санкт-петербургского «Зенита», если бы таковое поступило.

«Если позвонят из «Зенита», пойду ли? У меня контракт, они должны сначала решить вопрос с «Рубином». А вы как думаете? Если «Зенит» сделает предложение, от этого нужно отказываться или нет? У нас в России. Я думаю, от таких предложений никто бы не отказался. Это реально шанс.

Дело не в деньгах. Это статус, Лига чемпионов, топ-клуб. Три года подряд чемпионы.

Если тебе предоставляется возможность в самом лучшем клубе России на данный момент играть и на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов и везде, – от этого не стоит отказываться», — сказал Дюпин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».