Яя Туре покинул тренерский штаб донецкого «Олимпика»

Донецкий «Олимпик» на официальном сайте объявил об уходе Яя Туре с поста ассистента главного тренера клуба. 37-летний ивуариец проработал в «Олимпике» четыре месяца.
«Человек-харизма, всегда открытый и улыбчивый… За время пребывания в команде Яя стал неотъемлемой частью олимпийской семьи и навсегда ей останется! ФК «Олимпик» благодарит Туре за его вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере. Удачи, чемпион!» — говорится в сообщении.
Последним клубом в игровой карьере ивуарийца был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом 2019 года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. Ранее Туре сообщал, что хотел бы стать тренером «Барселоны», за которую выступал с 2007 по 2010 год.
- 23 мая 2021
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