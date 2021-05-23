Клопп: «Ман Сити» не смог бы выиграть АПЛ, будь у них столько же травм, как у «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о проблемах, с которыми столкнулись мерсисайдцы на протяжении нынешнего сезона.



«В этом году мы не могли бороться за чемпионство из-за обилия травм. У нас не было никаких шансов. Абсолютно.



Как бы хорошо не выглядел «Манчестер Сити», они не стали бы чемпионами без своих основных трёх полузащитников. Если бы три хавбека «Манчестер Юнайтед» одновременно получили бы травмы — «красные дьяволы» тоже были бы ниже той позиции, которую они в итоге заняли.



Мы немного приходим в себя, приняли трудности и сделали всё возможное для хорошего завершения сезона. Если мы победим в последнем туре и выйдем в Лигу чемпионов, то мы сделаем всё, что могли, в этом сезоне. Вот и всё», — цитирует Клоппа BBC.



«Ливерпуль» в 37 матчах набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Сегодня, 23 мая, мерсисайдцы дома примут «Кристал Пэлас». Начало встречи — в 18:00 мск.

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