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Хендерсон и Жота — в запасе «Ливерпуля» на матч с «Кристал Пэлас»

Хендерсон и Жота — в запасе «Ливерпуля» на матч с «Кристал Пэлас»
Никита Сербаков
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» на матч 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Рис Уильямс, Александер-Арнольд, Филлипс, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Адриан, Цимикас, Неко Уильямс, Хендерсон, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Милнер, Жота.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Кэхилл, Уорд, Митчелл, Томкинс, Куйяте, Таунсенд, Ридевальд, Маккарти, Айю, Заха.

Запасные: Батлэнд, ван Анхольт, Келли, Клайн, Шлупп, Матета, Рак-Сакьи.

«Ливерпуль» в 37 матчах набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (44) — на 13-м месте.

В первом круге турнира мерсисайдцы в гостях разгромили «стекольщиков» со счётом 7:0. Встреча состоялась 19 декабря 2020 года.

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