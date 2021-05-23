Хендерсон и Жота — в запасе «Ливерпуля» на матч с «Кристал Пэлас»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» на матч 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Рис Уильямс, Александер-Арнольд, Филлипс, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Цимикас, Неко Уильямс, Хендерсон, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Милнер, Жота.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Кэхилл, Уорд, Митчелл, Томкинс, Куйяте, Таунсенд, Ридевальд, Маккарти, Айю, Заха.
Запасные: Батлэнд, ван Анхольт, Келли, Клайн, Шлупп, Матета, Рак-Сакьи.
«Ливерпуль» в 37 матчах набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (44) — на 13-м месте.
В первом круге турнира мерсисайдцы в гостях разгромили «стекольщиков» со счётом 7:0. Встреча состоялась 19 декабря 2020 года.
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