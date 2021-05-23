Алексей Ионов поделился впечатлениями от первых тренировок сборной России в Австрии

Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился эмоциями после первого дня на сборе в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля.

«Ощущения отличные, подготовка идёт. Все рады быть в сборной. Начинается серьёзная подготовка, тяжёлые тренировки. Ожидали этого. Тактику пока не обсуждали, ждём ещё ребят. Соберёмся, обсудим. Пока меня вторым форвардом на тренировках не использовали. Наша задача – хорошо подготовиться, внимательно слушать и выполнять. И физически, и тактически, и теоретически.

Сегодня точно буду спать и восстанавливаться, ещё не думал, что делать по вечерам. Клубные моменты позади, впереди Евро, мысли о сборной. Мы же профессионалы. Сложилось так. Это не отдушина в виде сборной? Меня вызвали, я доказываю. Хорошая атмосфера в команде, но при этом рабочая. Есть время пошутить — делаем это. Дзюба в этом плане главный. На Евро нет слабых соперников, везде хорошие футболисты. Бельгия понятно, Финляндия тоже понятно, что ждёт сложная игра. Лучший игрок сезона? Дзюба. Он дал результат. Гончаренко было тяжело что-то изменить за такой промежуток. Все на сборах. Приняли его хорошо, мне нравится то, что он хочет привнести в команду. Я рад, что он с нами», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.