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Уле-Гуннар Сульшер: пройти сезон без поражений на выезде — это повод для гордости

Уле-Гуннар Сульшер: пройти сезон без поражений на выезде — это повод для гордости
Яна Метлёва
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу команды в матче 38-го тура АПЛ с «Вулверхэмптон Уондерерс» (2:1).

«Я очень счастлив и горжусь игроками. Они хорошо контролировали мяч, создавали моменты и добились заслуженной победы. Уверен, Эланга продолжит забивать. Я очень доволен им, у него светлое будущее.

Наша статистика в домашних матчах была не лучшей, а вот пройти сезон без поражений на выезде – это повод для гордости.

С Матой мы общаемся по поводу нового контракта, но тут дело и в том, что нужно ему. Я не давал ему достаточно игрового времени, но он настоящий профессионал высочайшего уровня. Мы всё обсудим», — приводит слова Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед» (74) занял второе место в итоговой турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021.

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