«Скучал по тебе, дорогуша». Зинченко опубликовал фото с трофеем АПЛ
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Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко после матча с «Эвертоном» (5:0) на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с трофеем Английской Премьер-Лиги.
«Скучал по тебе, дорогуша», — написал Зинченко.
В английской Премьер-лиге завершились все матчи последнего, 38-го тура. Таким образом, сезон-2020/2021 в чемпионате Англии подошёл к своему завершению. Победителем турнира стал «Манчестер Сити», в активе которого оказалось 86 очков. Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (74). Сразу за манкунианцами расположился прошлогодний чемпион — «Ливерпуль» (69). «Челси», набрав 67 очков, завершил сезон на четвёртом месте. Именно эти клубы представят Англию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
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